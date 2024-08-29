القوات الروسية تحرر بلدتين في دونيتسك ولوغانسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها نجحت بتحرير بلدتين جديدتين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن وحدات من القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد كما نجحت وحدات أخرى بتحرير بلدة نيكولايفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية وصدت سبع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية على مواقعها.

وحول تطورات الوضع في مقاطعة كورسك أشارت الوزارة إلى أن الطيران الروسي نفذ ضربات على تجمعات لـ 8 ألوية أوكرانية في 11 منطقة بمقاطعة سومي هي بيلوبولي وباسوفكا وفودولاجي وغلوخوف وإسكريسكوفشتشينا وميخائيلوفسكوي وبيرفومايسكوي وبوستوجورود وسومي وشاليجينو وإسمان.

وخسرت قوات نظام كييف على محور كورسك نحو 400 مسلح و29 مركبة مدرعة، من بينها مركبة مشاة قتالية و27 مركبة قتالية مصفحة، وناقلة جند مدرعة ومدفع ميداني خلال اليوم الماضي.

وصدت مجموعة عسكرية روسية بدعم من سلاح طيران الجيش والمدفعية، 4 هجمات لقوات نظام كييف على محاور بلدات، بوركي وكورينيفو وتشيركاسكي بوريتشنوي، كما تم إحباط هجمات في اتجاه بلدات، سبالنويه، بوركي وكريميانويه ومارتينوفكا وتشيركاسكي كونوبيلكان.

وبلغ مجموع خسائر قوات نظام كييف خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، أكثر من 5.5 آلاف عسكري، و71 دبابة، ومعدات عسكرية متنوعة.

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