تنظيم 26 ضبطاً تموينياً في أسواق مدينة الحسكة

الحسكة-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة 26 ضبطاً تموينياً في اسواق مدينة الحسكة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي خليف في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط تم تنظيمها خلال جولات دوريات حماية المستهلك في أسواق المدينة خلال الأسبوع الجاري، وشملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي أسعار زائدة لعدد من حافلات النقل وعدم إبراز الفواتير والبيع بسعر زائد.

وأشار خليف إلى أنه تم سحب 8 عينات من المواد الغذائية المعروضة في الأسواق لتحليلها ومعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، مؤكداً استمرار المديرية بتسيير دوريات في أسواق المدينة لضمان عدم ارتكاب مخالفات واستغلال حاجة المواطنين، كما يتم التشديد بمراقبة عمل الأفران ومتابعتها بالشكل المطلوب لضمان عدم حصول أي مخالفة.

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