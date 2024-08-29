بزشكيان: سياسة إيران مبنية على السلام ولكن إذا فرض علينا أمر ما فإن نهجنا سيتغير

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن سياسة إيران هي التفاعل وتوسيع العلاقات مع كل دول العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن بزشكيان قوله خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره: إن “سياستنا هي السلام والصداقة، وتجنب التوتر والصراع، التفاعل وتوسيع العلاقات مع جميع دول العالم، لكن إذا فرض علينا أمر ما عبر الضغوط والعقوبات فإن

نهجنا سيتغير”، مشدداً على أن بلاده تدين أي عدوان في أي مكان، ومستعدة للتعاون لوقف الحرب والعنف وانعدام الأمن في العالم.

وانتقد بزشكيان السلوك المزدوج للولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وقال: إن “الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تتهم دولا أخرى بانتهاك حقوق الإنسان بسبب سوء معاملة شخص ما، ولكنهم أمام إراقة دماء عشرات الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء والشباب والكبار في غزة وقصف المناطق المدنية والمدارس والمستشفيات في

هذه المنطقة من قبل الكيان الصهيوني لم يلتزموا الصمت فحسب، بل قدموا أيضاً الدعم لهذا الكيان بالمال والسلاح”، مطالباً الحكومة النرويجية الداعمة للشعب الفلسطيني بالعمل بشكل وثيق مع الدول الأوروبية الأخرى من أجل الوقف الفوري لجرائم الصهاينة ضد شعب غزة المظلوم.

وأعرب بزشكيان عن اهتمام إيران بتوسيع التفاعلات مع النرويج، وأن تؤدي هذه المحادثات الثنائية إلى تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين، وكذلك التوصل إلى حلول مشتركة لإحلال السلام والاستقرار وزيادة الأمن في العالم.

من جانبه أعرب رئيس وزراء النرويج عن قلقه إزاء تزايد التوترات في المنطقة، وخاصة هجمات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهل غزة، وقال: “لقد قمنا بإدانة حرب “إسرائيل” على غزة وعواقبها الكارثية، وإلى جانب إيرلندا وإسبانيا، كانت النرويج من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بحق الشعب الفلسطيني في تشكيل دولته المستقلة، ونأمل بأن تنتهي هذه الأحداث المريرة والمؤسفة في أقرب وقت ممكن”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen