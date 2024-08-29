بعد 13 عاماً على توقفها… البعثة السورية الإيطالية تبدأ أعمال موسمها الأول في موقع إيبلا الأثري

إدلب-سانا

بدأت البعثة الأثرية السورية الإيطالية في موقع إيبلا الأثري المسجل على القائمة التوجيهية لليونيسكو اليوم موسمها الأول من أعمال التنقيب، بعد توقف دام ثلاثة عشر عاماً، جراء الحرب الإرهابية على سورية.

وخلال زيارة ميدانية للموقع قدم الدكتور دافيدي نادالي من البعثة الإيطالية لوزيرة الثقافة في حكومة تسيير الأعمال الدكتورة لبانة مشوح شرحا عن خطة عمل البعثة، التي ستستعين بالباحثين السوريين الشباب لإنجاز الأعمال المخطط لها.

بدوره استعرض مدير التنقيب في المديرية العامة للآثار والمتاحف الدكتور همام سعد الأضرار التي طالت الموقع، موضحاً أن البعثة ستقوم بفرز الركام الناتج عن الحفريات التي دمرت جزءاً من سور المدينة الأثرية، بهدف البحث عن أي قطع أثرية لحفظها وحمايتها.

رشا محفوض

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