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الاقتصاد الروسي يسجل نمواً متسارعاً رغم العقوبات الغربية

2024-08-29

موسكو-سانا

كشفت بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي، رغم العقوبات ومحاولات الغرب المستمرة لضرب الاقتصاد الروسي.

وذكر موقع RT أن الاقتصاد الروسي تسارع نموه في شهر تموز الماضي ليصل إلى 3.4 بالمئة على أساس سنوي، في حين كانت نسبة النمو 3 بالمئة قبل شهر من ذلك.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الفترة من كانون الثاني وحتى تموز “أي خلال 7 أشهر” من العام الجاري، بنسبة 4.4 بالمئة.

وبالرغم من ضغط العقوبات الغربية يتوقع البنك المركزي الروسي أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري 2024 نمواً في نطاق بين 3.5 و4 بالمئة.

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