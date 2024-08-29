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القوات العراقية تسقط طائرة مسيرة في محافظة كركوك

2024-08-29

بغداد-سانا

أسقطت القوات العراقية اليوم طائرة مسيرة في محافظة كركوك

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن قائد شرطة المحافظة فتاح الخفاجي قوله: إن “طائرة مسيرة مجهولة الهوية دخلت أجواء كركوك من جهة الشمال”، لافتاً إلى أنه تم إسقاطها من قبل الدفاع الجوي، دون أن يتسبب ذلك بخسائر بشرية أو مادية.

من جهتها ذكرت مواقع عراقية نقلاً عن مصادر أمنية أن الجسم الغريب هو طائرة مسيرة تركية، أسقطتها الدفاعات الجوية العراقية من اتجاه الشمال لمدينة كركوك لعدم وجود أمر بطيرانها في سماء البلاد.

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