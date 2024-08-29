اعتماد اتحاد الكتاب العرب في سورية بالرابطة الصينية العربية للمؤسسات الفكرية

دمشق-سانا

تلقّى اتحاد الكتاب العرب في سورية دعوة من مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية لحضور الاجتماع الأول للرابطة الصينية العربية للمؤسسات الفكرية المقرر عقده في شنغهاي في الـ 26 والـ 27 من أيلول القادم.

وكانت الصين وجامعة الدول العربية قررتا إنشاء الرابطة الصينية العربية للمؤسسات الفكرية كمنصة رسمية لإجراء التبادلات بين المؤسسات الفكرية الصينية والعربية، والعمل بشتى الجهود على تقديم الدعم الفكري لبناء مجتمع صيني عربي لمستقبل مشترك نحو عصر جديد.

وسيعقد الاجتماع بحضور مسؤولين من وزارة الخارجية الصينية ووزارة التربية والتعليم الصينية، وحكومة بلدية شنغهاي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فضلاً عن الدفعة الأولى من المؤسسات الفكرية للرابطة والمؤسسات الفكرية المهمة في الدول العربية.

ومن المقرر أن يطرح الاجتماع العديد من المحاور والموضوعات المهمة وأبرزها التمسك بالإصلاح والابتكار، ودفع التنمية في الصين والدول العربية، والاستفادة المتبادلة وتعزيز الانفتاح والتعاون عالي المستوى، وتعزيز بناء الرابطة وتدعيم التواصل الحضاري وتقارب الشعوب.وكانت السفارة الصينية بدمشق رشحت اتحاد الكتاب العرب كمؤسسة فكرية للانضمام إلى الرابطة، حيث أعرب رئيس الاتحاد الدكتور محمد الحوراني والمكتب التنفيذي في الاتحاد عن الشكر والتقدير للسفير الصيني في دمشق شي هونغوي، والمؤسسات والهيئات الدبلوماسية والثقافية السورية والعربية والصينية للمساهمة في هذه الخطوة.

محمد خالد الخضر

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