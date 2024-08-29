تنظيم 30 ضبطاً تموينياً وإغلاق محطة وقود ومكتبة بسبب مخالفات مرتكبة بالسويداء

السويداء-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء 30 ضبطاً تموينياً، وأغلقت محطة وقود ومكتبة لبيع القرطاسية والمستلزمات المدرسية لمخالفات مرتكبة في مختلف مناطق المحافظة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط المنظمة على مدار أسبوع توزعت بواقع ضبط للإتجار بمادة المازوت من قبل صاحب سرفيس مع فرض غرامة بحقه تتجاوز قيمتها 347 مليون ليرة سورية، وضبطين بمخبز صلخد الآلي لوجود نقص بوزن ربطات الخبز مع فرض غرامة تتجاوز قيمتها 77 مليون ليرة، وضبطين بمخبزين خاصين لإنتاج خبز سيئ.

كما شملت الضبوط وفقاً لمهنا 14 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار في محال تجارية، و9 ضبوط بمكتبات لبيع القرطاسية والمستلزمات المدرسية لعدم الاحتفاظ بفواتير الشراء، وضبطاً لمزاولة مهنة بيع المشروبات والدخان دون ترخيص، وضبطاً بمحل تجاري لوجود نقص في بطاقة بيان مقبلات الأطفال.

وبين مهنا أن إغلاق محطة الوقود جاء لمدة 90 يوماً للتصرف غير المشروع بالمحروقات، فيما تم إغلاق المكتبة الخاصة ببيع القرطاسية والمستلزمات المدرسية إغلاقاً إدارياً لمدة ثلاثة أيام لإعلان البيع بسعر زائد.

عمر الطويل

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