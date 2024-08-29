استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم طولكرم ومدينة جنين

القدس المحتلة-سانا

استُشهد 6 فلسطينيين صباح اليوم جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيميها ومدينة جنين لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة وفا أن 5 فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في مخيم طولكرم، حيث قامت باحتجاز جثامين الشهداء ومنعت طواقم الإسعاف من دخول المخيم، كما قامت باعتقال فلسطيني بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح.

كما استُشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الحي الشرقي بمدينة جنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على جنين وطولكرم ومخيميها لليوم الثاني على التوالي، ودفعت بمزيد من آلياتها وجرافاتها الثقيلة إليها وشددت حصارها عليها وألحقت جرافات الاحتلال دماراً واسعاً في البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين التي تعرضت للهدم والتفجير.

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب: “إن الوضع في جنين صعب ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر المدينة ومخيمها وتغلق الطرق الواصلة إليها وتدمر مركبات المواطنين وممتلكاتهم وتجرف الشوارع والبنية التحتية، وتداهم المنازل وتجبر سكانها على إخلائها وتحولها إلى ثكنات عسكرية”.

بدوره قال مدير مستشفى جنين وسام بكر: “إن آليات الاحتلال لا تزال تتمركز على مداخل المستشفى وتضع سواتر ترابية في الشوارع المؤدية إليه، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تعيق عمل الطواقم الطبية وتواصل التدقيق في هويات المرضى الداخلين إلى المستشفى والخارجين منه”.

وفي مدينة طوباس انسحبت قوات الاحتلال من مخيم الفارعة، بعد عدوان استمر أكثر من 30 ساعة خلّف 4 شهداء وعددا من المعتقلين ودماراً في المنازل والبنية التحتية.

وبحسب مصادر طبية أسفر العدوان على شمال الضفة الغربية حتى اليوم عن استشهاد 17 فلسطينياً بينهم 8 في جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، وإصابة أكثر من 30 آخرين، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من تشرين الأول2023 إلى 667 شهيداً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen