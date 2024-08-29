تسعة شهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 328

القدس المحتلة-سانا

استُشهد تسعة فلسطينيين أغلبيتهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون فجر اليوم في أنحاء متفرقة من قطاع غزة الذي يشهد قصفاً عنيفاً جواً وبراً وبحراً من قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 328.

وذكرت وكالة وفا أن 8 فلسطينيين بينهم طفلة استشهدوا، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، جراء قصف طيران الاحتلال مبنى سكنياً غرب مدينة غزة.

كما استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم الشاطئ.

وقصفت بحرية الاحتلال شاطئ حي تل الهوا غرب مدينة غزة ومنطقة القرارة شمال غرب خان يونس جنوب القطاع، فيما تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي للمناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع وشمال غرب مدينة رفح.

ويواصل الاحتلال عدوانه براً وبحراً وجواً على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 40534 فلسطينياً، وإصابة 93778 آخرين في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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