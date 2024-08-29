القدس المحتلة-سانا
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:
المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”
المزيد من الصور والفيديوهات على قناة التلغرام
– تسعة شهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 328
– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الصناعية شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة
– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 5 فلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم طولكرم بالضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي
– وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً غرب مدينة غزة