(البحث عن نهايات)… جديد الأديبة هبة دلة

دمشق-سانا

تطرح رواية “البحث عن نهايات” للأديبة هبة دلة قضايا اجتماعية عدة تعالج من خلالها مسائل الزواج وخطورة الانفصال، وضرورة الالتزام بالقيم والمحبة والوفاء وحب الوطن.

وسلطت دلة في روايتها الضوء على أخطاء وسلبيات الزواج من الأجانب، وعدم تحقيق النجاح والاستقرار المطلوب من خلال هذا النوع من الزواج، كما في حالة جلال الذي تزوج من ليز الأمريكية وصولاً إلى الفشل والطلاق.

واقتصرت الأديبة دلة على عدد قليل من الشخصيات في الرواية لتفعيل الأحداث بشكل إنساني، كما لعبت العاطفة الصادقة دورا في حركتها.

وكان الوطن غالياً على أبطال الرواية، ما جعل سامي يتحمل عودة زوجته بمفردها إلى دمشق لترى أباها المريض وتحضر موته وتعود إلى رائحة الشام وذكرياتها.

ووقعت البطلة روان بخطأ كبير عندما أحبت جلال الذي لاحقها بمحبته بعد الطلاق من زوجته الأمريكية.

واستطاعت الأديبة أن تلخص الكثير من الهموم والمشاكل بأسلوب فني متماسك ولغة رصينة وموضوع يتميز بالمفاجئات والتجديد في طرح القضايا.

الباحثة والمترجمة عبير عقل مديرة دار عقل للنشر والدراسات والترجمة رأت في تصريح لمراسل سانا أن المؤلفة استطاعت أن تقدم للقارئ كثيراً من القيم التي يحتاجها المجتمع لتحقيق التماسك، وذلك بصفحات ليست طويلة ولا ترهق كل أنواع القراء.

يذكر أن الرواية من منشورات دار عقل في دمشق ومؤسسة الثقافة الروسية للنشر في القاهرة، وتقع في 91 صفحة من القطع المتوسط.

محمد خالد الخضر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen