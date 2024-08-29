الرقص الفلكلوري الشركسي على خشبة مسرح دار الثقافة بحمص احتفاء بعيد الجيش العربي السوري

حمص-سانا

حفلت خشبة مسرح دار الثقافة بحمص اليوم بعرض تراثي قدمته الفرقة الفنية للرقص الفلكلوري الشركسي في الجمعية الخيرية الشركسية السورية بدمشق وذلك احتفاء بعيد الجيش العربي السوري.

ووسط حضور لافت قدمت الفرقة على مدى أكثر من ساعة فقرات فنية فلكلورية على أنغام الموسيقا الشركسية التراثية منها رقصة القافا أي اللقاء الأول ورقصة الوج أي رقصة الوفاق ورقصة الخونغا والأبخازي أحد شعوب شمال القوقاز ورقصة الحكولاش وغيرها كما تخلل الحفل معزوفتان من التراث والفلكلور الشركسي قدمهما الشاب محمد خواكو والشابة نورادسيس على آلة الأوكورديون.

وأوضح مدرب الفرقة نسيم خواظ في تصريح لسانا أن الفرقة تضم حوالي مئتي راقص وراقصة من عمر 7 ولغاية 25 عاماً وشارك في حفل اليوم منهم 35 راقصاً.

العازف في الفرقة خواكو بيّن أن أشهر آلة موسيقية فلكلورية شركسية هي الأوكورديون والبخشش والبرابان من الآلات الإيقاعية إضافة للناي وتتسم الموسيقا الشركسية بالمرونة من خلال إضافة الالات الحديثة كالغيتا مبيناً أن ما يميز هذه الموسيقا الهدوء والسلام الداخلي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الشركسية السورية الدكتور غسان شورى أن الفرقة تعرض لأول مرة فقراتها الفلكلورية الراقصة بحمص بمناسبة عيد الجيش العربي السوري حيث تمثل الفرقة أحد مكونات النسيج السوري المتميز بتعدد ثقافاته.

ولفت معن اسلام رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الشركسية بحمص إلى أهمية الحفاظ على التراث بكل تفاصيله ومنها الموسيقا ولاسيما الرقص الشركسي الذي يعبر عن القيم الإنسانية والحضارية للشعب الشركسي.

تمام الحسن

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