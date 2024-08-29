إيران تطالب بإلغاء العقوبات أحادية الجانب على سورية وتدين انتهاكات كيان الاحتلال في المنطقة

نيويورك-سانا

جددت إيران اليوم مطالبتها بضرورة إلغاء جميع العقوبات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على سورية وتوفير مساعدات إنسانية محايدة وغير مسيسة لجميع المناطق في سورية.

وقال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني خلال جلسة مجلس الأمن التي انعقدت اليوم بشأن الوضع في الشرق الأوسط وسورية “إن الناس في سورية يعانون من مشكلات اقتصادية حادة كما أدى تسييس المساعدات الإنسانية وعرقلة الدعم الدولي لإعادة إعمار سورية وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين إلى استمرار الأزمة وتصاعد معاناة الشعب السوري”.

كما أعرب إيرواني عن إدانة بلاده للعدوان الإسرائيلي المستمر على سورية واستمرار احتلاله للجولان السوري مطالباً مجلس الأمن بإدانة هذه الأعمال الإجرامية واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف جميع أعماله العدوانية بحق سورية ولبنان وإنهاء حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

ولفت إيرواني إلى تطابق موقف بلاده مع سورية من أن أي حل سياسي للأزمة فيها يجب أن يشمل إنهاء الوجود غير القانوني لقوات الولايات المتحدة الأمريكية ووقف استغلالها للموارد السورية وإنهاء دعمها للجماعات والتنظيمات الإرهابية التي ترتكب أعمال عنف ضد المدنيين الأبرياء.

ولفت إيرواني إلى أنه بدعم متواصل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية منتهكاً سيادة وسلامة أراضي فلسطين ولبنان دون أي عقوبة محذراً من أن هذه الأعمال التدميرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في المنطقة تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.

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