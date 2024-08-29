روسيا تطالب بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي الذي ينتهك السيادة السورية

موسكو-سانا

جددت روسيا تأكيدها على أن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي الذي ينتهك سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها يعتبر أمراً ضرورياً لتحقيق الاستقرار المستدام في هذا البلد.

ونقلت وكالة تاس عن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي قوله في اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم “إنه بسبب هذه التصرفات فإن كل الجهود نحو التسوية السياسية محكوم عليها بالفشل لذلك يتعين وقف الغارات الجوية على الأراضي السورية والتي تحبط كل الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد”.

وأضاف الدبلوماسي الروسي إن مفتاح السلام في سورية يمكن أن يكون في تخلي الغرب عن مواقفه العنيدة المناهضة لدمشق وإقامة علاقات طبيعية متساوية مع الجمهورية العربية السورية مبنية على الاحترام المتبادل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen