البرلمان العربي: جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين انتهاك للقانون الدولي

القاهرة-سانا

أدان البرلمان العربي بشدة جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية والتي أسفرت عن استشهاد العشرات من الفلسطينيين مؤكداً أنها عمل عدواني وتحد سافر لقرارات الشرعية الدولية والقانونين الدولي والإنساني.

واعتبر البرلمان أن هذا التصعيد من قبل كيان الاحتلال ومستوطنيه على مدن الضفة بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس من شأنه تأجيج الصراع وزيادة التوتر في المنطقة محملاً كيان الاحتلال المسؤولية كاملة.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على كيان الاحتلال لوقف جميع أشكال عدوانه وتصعيده وضرورة توفير نظام حماية دولية فعال للشعب الفلسطيني ومقدراته وإجبار كيان الاحتلال على الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.

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