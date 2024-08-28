ثماني ميداليات لسورية ببطولة آسيا للكيوكوشنكاي

الرياض-سانا

حقق منتخب سورية 8 ميداليات ذهبيتين وفضيتين وأربع برونزيات ببطولة آسيا للكيوكوشنكاي والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة أكثر من 250 لاعباً ولاعبة مثلوا 15 دولة.

وفي التفاصيل ظفرت ديمة النوري بذهبية القتال الفردي لوزن فوق 55 كغ بفئة السيدات إضافة إلى فضية الكاتا بينما أحرز فراس زرزور فضية القتال لفئة الرجال بوزن تحت 65 كغ ونال يامن زرزور برونزية الرجال لوزن تحت 70 كغ وأحرز كرم محروس برونزية الناشئين لوزن تحت 60 كغ.

وشارك منتخبنا بأربعة لاعبين مقيمين في السعودية أحرزوا ذهبية وبرونزيتين حيث توج آدم الصابوني بذهبية الكاتا بفئة الصغار 12-13 سنة وحصد محمود أبو الشامات برونزية فئة 14-15 سنة للوزن المفتوح بينما نال ريان حمود علي برونزية فئة 12-13 سنة وزن تحت 50 كغ.

مدرب منتخبنا حازم مارديني أشار في تصريح لسانا إلى أن المنافسات كانت قوية جداً وخصوصاً بوجود منتخبات قوية باللعبة وقد شاركوا بأعداد جيدة وبمعظم الأوزان والفئات في البطولة وقد تمكن لاعبونا من المنافسة وإحراز الميداليات البراقة وأثبتوا حضورهم على الساحة الآسيوية.

وعلى هامش البطولة شارك مدرب المنتخب مارديني مع الحكام محمد بلال إسماعيل وبشار حبق في دورة الحكام الدولية واجتازوا اختبار الحكام الدوليين.

والكيوكوشنكاي هي رياضة من أهم وأشهر أساليب الكاراتيه وأسرعها انتشاراً في العالم وهي مصنفة ضمن الفنون القتالية الصعبة التي تحتاج لتدريبات قاسية إضافة إلى تكتيك عال وسرعة ودقة في الأداء وفيها عدد من الأحزمة.

محمد الرحيل

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