مدرسة التمريض والقبالة في درعا تعلن عن بدء التسجيل فيها

درعا-سانا

أعلنت مدرسة التمريض والقبالة في محافظة درعا عن بدء قبول طلبات الانتساب للعام الدراسي 2024-2025 اعتباراً من الأول من شهر أيلول المقبل و حتى الـ 12 منه.

وأوضح مدير المدرسة الدكتور أسامة القادري في تصريح لمراسلة سانا أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم من حملة الشهادة الثانوية العامة للفرع العلمي لدورة عام 2024 ومن سكان محافظة درعا، وأن تكون الشهادة صادرة حصراً عن مديرية التربية في المحافظة.

كما يُشترط أن يكون المتقدم سليماً من أي تشوهات قد تؤثر على أدائه كممرض، وألا يقل مجموع درجاته عن 1800 درجة بعد حذف مادة التربية الدينية واختيار إحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية وألا يتجاوز عمره 21 عاماً.

وأضاف القادري: إن الطلاب من أبناء العاملين في وزارة الصحة القائمين على رأس عملهم سيحصلون على زيادة 100 علامة على مجموعهم شريطة تحقيقهم الحد الأدنى المطلوب من الدرجات موضحاً أنه يمكن للمقيمين في درعا من خارج المحافظة الذين تتوافر فيهم الشروط التقدم للمفاضلة بشرط تقديم سند إقامة مصدق يُثبت إقامتهم في محافظة درعا وأن تكون شهادتهم صادرة عن مديرية التربية في درعا.

وأشار القادري إلى أن المدرسة ستخصص 10 بالمئة من مقاعدها لأبناء الشهداء مع التأكيد على أن الإعلان عن أسماء المقبولين في مفاضلة القبول سيتم في الـ 10 من تشرين الأول القادم على أن يبدأ دوام الطلاب الجدد في العشرين من الشهر ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن مدرسة التمريض والقبالة في درعا تستقبل سنوياً نحو 80 طالباً وطالبة، وتوفر لهم فرص عمل في مختلف المؤسسات الصحية في المحافظة بعد التخرج، ما يعزز من الخدمات الصحية في المنطقة ويدعم تطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية.

ليلى حسين

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