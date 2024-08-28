معرض للقرطاسية واللوازم المدرسية بحماة

حماة-سانا

مع اقتراب قدوم العام الدراسي الجديد افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة بحماة اليوم معرض القرطاسية واللوازم المدرسية في مجمع أبي الفداء بمركز المدينة.

وبيّن مدير فرع السورية للتجارة بحماة السموأل مخلوف لمراسل سانا أن المعرض يضم تشكيلة واسعة من مختلف مستلزمات طلاب المدارس من قرطاسية وحقائب وألبسة مدرسية مشيراً إلى أن الهدف من افتتاح المعرض هو تخفيف العبء المادي عن الأهالي من خلال توفير تشكيلة واسعة من حاجياتهم المدرسية بجودة عالية وأسعار منافسة تقل عن السوق المحلية بنسبة تتراوح بين 10 و 20 بالمئة.

ولفتت مشرفة قسم القرطاسية إلهام رداح إلى أن اليوم الأول من المعرض شهد إقبالاً جيداً من المواطنين على شراء حاجياتهم من القرطاسية والحقائب واللوازم المدرسية لأنهم اعتادوا على شرائها سنوياً من المجمع بأسعار

أقل بكثير من السوق المحلية إضافة إلى تنوع الأصناف وجودتها بما يتيح لهم شراء كل ما يحتاجونه من مكان واحد وبالتالي تخفيف العبء عنهم.

وأشار عدد من المواطنين إلى أن التشكيلة التي يضمها المعرض متنوعة وتناسب جميع الطلاب من مرحلة التعليم الأساسي حتى المرحلة الجامعية.

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