أربع ذهبيات لسورية في بطولة غرب آسيا بكرة الطاولة

عمان-سانا

توج منتخب سورية لكرة الطاولة للسيدات بلقب بطولة غرب آسيا المقامة في العاصمة الأردنية عمان وذلك بفئة السيدات وبفئات تحت 11و15و17 سنة بزوجي الإناث.

ففي فئة السيدات نال منتخبنا لقب البطولة عبر هند ظاظا ونايا سليمان بعد فوزهن بثلاث مباريات على الفرق المنافسة وهي الأردن صاحب الضيافة ولبنان وعلى المنتخب الفلسطيني وخسارة واحدة أمام المنتخب القطري.

وفي فئة تحت 11 سنة توج منتخبنا بلقب هذه الفئة بعد فوز لين محمد أوغلي وراشيل محمد عبود على الزوجي القطري.

كما أحرز منتخبنا لقب فئة 15 سنة بعد فوز جولي ديوب وتاج موسى على زوجي منتخب الأردن.

وظفر منتخبنا بذهبية فئة تحت 17 عاماً بعد فوز هند ظاظا واباء حلاق على زوجي منتخب العراق.

هناء صقور

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