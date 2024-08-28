تركيا.. هطولات مطرية غزيرة تغرق العديد من المحلات والشوارع في مدينة اسطنبول

اسطنبول-سانا

أسفرت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مدينة اسطنبول التركية عن غرق العديد من الشوارع وتحويلها إلى برك مياه كبيرة.

وذكرت صحيفة زمان التركية أن المياه الغزيرة عرقلت حركة السير وغمرت المحلات التجارية، كما توقفت رحلات الترام في عدة مناطق بالمدينة.

وبحسب الأرصاد الجوية التركية تشهد منطقة مرمرة ووسط الأناضول والمناطق الداخلية لبحر إيجه وللبحر الأبيض المتوسط ومحيط مناطق دوزجي وسينوب وسامسون وقارس واردهان هطول أمطار غزيرة مع توقع استمرار تأثر مدينتي كوجالي واسطنبول بالعواصف المطرية.

وحذرت مديرية الأرصاد من السيول والفيضانات بسبب العواصف القوية المتوقعة في الأجزاء الغربية والشمالية من اسطنبول وحول مضيق البوسفور.

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