التربية تصدر الخطة الصحية للعام الدراسي الجديد

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية الخطة الصحية للعام الدراسي 2024-2025، وذلك حرصاً على صحة وسلامة التلاميذ والطلاب وجميع العاملين في القطاع التربوي.

وطلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات كافة اعتماد هذه الخطة وتطبيق إجراءاتها على جميع المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها والمعاهد التابعة لها.

وتضمنت الخطة ضرورة تفقد جاهزية البيئة الفيزيائية في المدارس، والتأكد من نظافة المناهل ودورات المياه، وتعقيم وتنظيف الخزانات فيها، والالتزام بالشروط الصحية المعممة من قبل الوزارة للمقاصف المدرسية، والتركيز على برامج التثقيف الصحي والمنهج الصحي المدرسي، ونشر التوعية بين التلاميذ والطلاب حول أهمية الالتزام بالنظافة الشخصية والعامة.

رحاب علي

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