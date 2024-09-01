مستحضر طبي لفريق بحثي سوري يحصل على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات بكندا

دمشق-سانا

حصل فريق بحثي سوري على المركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الابتكارات الطبية في الدورة التاسعة من معرض كندا الدولي للابتكارات والاختراعات 2024 التي أقيمت في مدينة تورنتو.

وشارك في المعرض 756 ابتكاراً واختراعاً طبياً من 50 دولة، حيث حصل المستحضر الطبي الجديد الذي شارك فيه الفريق السوري على المركز الأول ضمن الفئة الطبية، وعلى المركز الثاني ضمن قائمة أفضل عشرة اختراعات في كل الفئات المشاركة في المعرض.

والمنتج الطبي الذي قدمه الفريق السوري عبارة عن مستحضر طبيعي “كريم صديق للبيئة” مكون من خلاصة دودة القز الغنية ببروتين الحرير “السيريسين” مع كولاجين الطحالب البحرية السورية، وتكون الفريق البحثي من كل من الدكتور شادي خطيب رئيس الجمعية العلمية السورية للأعشاب الطبية والطب التكميلي، والدكتورة علا مصطفى رئيسة قسم الأدوية والسموم في كلية الصيدلة بجامعة البعث، والدكتور كميل عرنوق المدير العام لشركة “غرين فارما” للمستحضرات الصيدلانية في طرطوس وخبيرة التجميل زين فلوم المختصة بمجال المنتجات التجميلية الطبيعية، والباحث الشاب شفيق عرنوق من جامعة البلمند في لبنان.

وأوضح الدكتور عرنوق لـ “سانا” أنه في إطار البحث لابتكار حلول طبيعية للتغلب على مظاهر الشيخوخة التي تؤرق الكثيرين والحفاظ على شباب البشرة توصل الفريق البحثي إلى مستحضر من مركبات طبيعية منتشرة في سورية تكون أكثر توافقاً مع بيولوجيا البشرة، ما يقلل من خطر التهيج والحساسية التي تسببها المركبات الكيميائية، حيث إنَّ الاستخدام المنتظم لمنتجات العناية بالبشرة الغنية بمضادات الأكسدة الطبيعية ومنها هذا المستحضر يمكن أن تقلل بشكل كبير من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والتصبغات الجلدية.

بدوره، أشار الدكتور خطيب إلى أن الاختراع يسهم في الحفاظ على نضارة البشرة وحيويتها من خلال بروتين “السيريسين” أو ما يسمى بروتين الحرير الذي تم استخلاصه بطريقة خضراء من دون مواد كيميائية ضارة بالبشرة وبالبيئة، وهذا البروتين يساعد على منح بشرة الوجه المظهر الرشيق والمرن، كما تعتبر مادة مالئة تخفي التجاعيد التعبيرية والخطوط الدقيقة، وتحارب علامات تقدم السن في الوجه وحول العينين وفي الجبين وحول الفم وكذلك في منطقة العنق.

من جهتها، أوضحت الدكتورة علا مصطفى أن الطرق الخضراء في استخلاص المنتجات الطبيعية التي تتماشى مع الاتجاه العالمي الجديد بما يسمى “البصمة البيئية للمنتجات التجميلية”، هو ما ميز تركيبة الاختراع، حيث إن مصطلح الكيمياء الخضراء هو كلمة السر في نجاح الاستخلاص الفعال للمركبات النشطة من المصادر الطبيعية، مثل النباتات والطحالب، باستخدام مذيبات طبيعية تكون أكثر قابلية للتحلل البيولوجي من نظيراتها الاصطناعية، وتم إجراء اختبارات الأمان المضبوطة على المنتج بما فيها اختبارات الحساسية، وتم التوصل إلى تركيبة صديقة للبشرة وللبيئة على حد سواء.

وبينت زين فلوم أهمية المشاركة في المعارض الدولية التي تركز على المنتجات الخضراء وتعزز مفهوم الاقتصاد الأخضر كونها فرصة لعرض المنتجات المبتكرة الصديقة للبيئة والإسهام في وصول المنتج السوري إلى أسواق عالمية جديدة.

بدوره، لفت الباحث شفيق عرنوق إلى أن التعاون بين الجامعات السورية واللبنانية في إجراء البحث مكن من التركيز على استخدام طرق حديثة وفعالة في استخلاص الكولاجين البحري من الطحالب البنية المنتشرة بشكل طبيعي في الساحل السوري، وتم إجراء العديد من الاختبارات للحصول على أعلى مردود استخلاص من الشكل الفعال من الكولاجين، موضحاً أن العمل مستمر لتطوير أشكال صيدلانية متعددة إلى جانب الكريم، مثل الصابون والسيروم والغسول بشكل مستحلب لتوفير طرق متعددة.

يذكر أن المستحضر الجديد حصل على براءة اختراع من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بداية العام الحالي.

أمجد الصباغ وعلياء حشمه

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency