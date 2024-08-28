الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للقيادة المركزية.. وبحثٌ لدور كتلة الحزب داخل مجلس الشعب

دمشق-سانا

ترأس السيد الرئيس بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي اجتماعاً للقيادة المركزية للحزب بحث فيه مع أعضاء القيادة عناوين حزبية متعددة، أبرزها ما يتعلق باللجنة المركزية وإستراتيجية حزب البعث عبر كتلته داخل مجلس الشعب وغيرها من العناوين الأُخرى.

وأقر الاجتماع وضع نظام داخلي لـ اللجنة المركزية للحزب يحدد دورها ومهامها وعلاقتها بالقيادة المركزية وبكافة البنى الحزبية، وناقش الاجتماع دور كتلة الحزب في مجلس الشعب لتطوير النظام الداخلي للمجلس.

كما ناقش الاجتماع أيضاً وقوف الحزب عبر كتلته داخل مجلس الشعب إلى جانب استقلالية القضاء المنصوص عليها بالدستور، وذلك في كل ما يَرِد من السلطة القضائية إلى المجلس، صوناً لحقوق الدولة والأفراد وتكريساً لمبدأ العدالة.

و أقرّ الاجتماع ضرورة وضع نظامٍ مالي للحزب يضمن الشفافية والمسؤولية المالية لجهة موارد حزب البعث وميزانيته.