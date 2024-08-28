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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط سلسلة هجمات إرهابية في إنغوشيا

2024-08-28

موسكو-سانا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم إحباط سلسلة هجمات إرهابية في جمهورية إنغوشيا الروسية.

ونقل موقع RT عن جهاز الأمن قوله في بيان اليوم: “بالتعاون مع وزارة الداخلية في روسيا تم منع سلسلة من الجرائم الإرهابية على أراضي جمهورية إنغوشيا في مدينة نازران وقرية كانتيشيفو، حيث تم توقيف ستة أشخاص ينتمون لمنظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا كانت لديهم نوايا لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية ضد موظفي جهاز الأمن في الجمهورية، وكذلك المواقع الدينية”.

وأضاف البيان: “تم ضبط عبوة ناسفة وأسلحة نارية ورموز لمنظمة إرهابية في مكان سكن الإرهابيين، إضافة إلى تعليمات حول كيفية القيام بالعمليات القتالية في المدن والغابات وكيفية تجميع الأجهزة المتفجرة والحارقة”.

يذكر أنه في شهر حزيران الماضي شن إرهابيون هجمات مسلحة في ديربنت ومحج قلعة بجمهورية داغستان، استهدفت مواقع دينية ومركزا لشرطة المرور.

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