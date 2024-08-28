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وزارة الصحة الفلسطينية تحذر من حصار الاحتلال للمستشفيات في جنين وطولكرم وتهديده باقتحامها

2024-08-28

القدس المحتلة-سانا

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تداعيات حصار الاحتلال الإسرائيلي لمستشفيات مدينتي جنين وطولكرم في الضفة الغربية، وتهديداته باقتحامها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “إن عشرات المرضى يعالجون في هذه المستشفيات، وأي اقتحام لها هو تهديد مباشر لحياتهم وحياة الطواقم الطبية”.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال قامت بتجريف الطرق المؤدية للمستشفيات، وإعاقة وصول سيارات الإسعاف في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، مطالبة المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لحماية المؤسسات الطبية.

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