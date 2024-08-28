الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد: تعديل أسعار خدمات الاتصالات الثابتة بدءاً من 1 أيلول القادم

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد اليوم أنه سيتم تعديل أسعار خدمات الشركة السورية للاتصالات بدءاً من الأول من شهر أيلول القادم.

وأوضحت الهيئة في إعلانها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن التعديل سيكون بزيادة من 30 إلى 35 بالمئة لكل من أسعار خدمات الهاتف والإنترنت الثابتة للشركة السورية للاتصالات، دون أي زيادة على أجور التركيب الابتدائية وأجور الاتصالات الخلوية.

وبينت الهيئة أن التعديل جاء بناء على البيانات المالية المقدمة من الشركة السورية للاتصالات إلى الهيئة، ومن خلال الدراسة التي تمت في الهيئة لقدرة الشركة على إضافة خدمات جديدة وتوسيع الشبكة الداخلية لاستيعاب زيادة عدد بوابات الانترنت وإعادة الاتصالات إلى المناطق المتضررة من الإرهاب ونشر الخدمات وتأمينها على مدار 24 ساعة ومن بعد الاطلاع على النفقات الكبيرة التي تتحملها الشركة للحفاظ على الخدمة بشكل مقبول وعلى مدار الساعة.

ودعت الهيئة الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل الاطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة السورية للاتصالات.

نور يوسف

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