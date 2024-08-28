عراقجي يجدد دعم إيران للشعب الفلسطيني ومقاومته

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران ستواصل نهجها في دعم الشعب الفلسطيني، مشدداً على أنها ستدعم أي اتفاق يؤيده هذا الشعب ومقاومته من أجل إنهاء العدوان على غزة .

وأعرب عراقجي خلال محادثة هاتفية مع عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات العربية والإسلامية في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” خليل الحية عن ثقته بأن النصر النهائي سيكون مع الشعب الفلسطيني، موضحاً أن إيران ستكون إلى جانبه حتى النهاية.

وجرى خلال المحادثة استعراض آخر تطورات المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة، وسبل وقف جرائم الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة .

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