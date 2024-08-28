جريح جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على أطراف بعلبك شرق لبنان

بيروت-سانا

أصيب شخص بجروح، جراء غارة شنتها طائرات العدو الإسرائيلي، واستهدفت شاحنة على طريق دولي شرق مدينة بعلبك في البقاع اللبناني.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: “إن غارة شنتها مسيرة معادية الليلة الماضية استهدفت شاحنة عند طريق رسم الحدث شعث، وأدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخص بجروح طفيفة” .

إلى ذلك أطلقت قوات العدو صباحاً صاروخين موجهين نحو محيط المزارع في أطراف بلدة عيترون ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

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