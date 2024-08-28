برشلونة يفوز على ريو فاليكانو في منافسات الدوري الإسباني

مدريد- سانا

فاز برشلونة على ريو فاليكانو بهدفين لهدف اليوم فى المباراة التى جمعتهما على ملعب تيريزا ريفيرو ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

سجل هدفا برشلونة بيدري وداني أولمو في الدقائق 60 و82 من عمر المباراة بينما سجل أوناي لوبيز الهدف الوحيد لرايو فاليكانو في المباراة.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول بجدول ترتيب الليغا بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 4 نقاط في المركز الثامن.

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