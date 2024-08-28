64 شركة في مهرجان العودة للمدارس بمقر شركة الشرق للألبسة بمنطقة القزاز

ريف دمشق-سانا

بمشاركة 64 شركة وطنية انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان العودة للمدارس في مقر شركة الشرق العامة للألبسة الداخلية بمنطقة القزاز بريف دمشق الذي يضم طيفاً واسعاً من اللوازم المدرسية من ألبسة وأحذية وحقائب وقرطاسية متنوعة مع مشاركة منتجات شركات الألبسة العامة والخاصة مواد غذائية ومنظفات.

وأكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار في تصريح للإعلاميين عقب الافتتاح أهمية المهرجان كتظاهرة إيجابية لجهة توفير طيف واسع من المنتجات والمستلزمات التي تحتاجها الأسر مع موسم العودة للمدارس وبأسعار وتخفيضات واضحة، لافتاً إلى أن احتضان شركة الشرق لهذه التظاهرة يعد مساهمة منها بالتدخل الإيجابي في السوق المحلية.

ولفت الوزير جوخدار إلى توفر تشكيلة واسعة من منتجات الشركات العامة كشركة خيوط النايلون والجوارب ووسيم للألبسة الجاهزة إضافة إلى شركة الشرق التي تستضيف هذا المهرجان والتي تقدم هي وغيرها من الشركات الخاصة حسومات تصل إلى 50 بالمئة وبمنتجات عالية الجودة، الأمر الذي يشجع على إقامة مثل هذه المهرجانات لما لها من فوائد تعود على الشركات والمواطنين.

محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي بيّن أن المهرجانات تشكل نافذة تسويقية مهمة للمنتجين وللمواطنين لكسر حلقات الوساطة التجارية بين المنتج والمستهلك، ما يوفر للمواطن الحصول على سلعة بأقل سعر ممكن، منوهاً بإقامة هذا المهرجان على أرض شركة الشرق لما يشكله من منصة تسويقية لمنتجات الشركات العامة وغيرها من الشركات.

من جهته المهندس أيمن سليمان مدير عام شركة الشرق للألبسة الداخلية أكد حرص الشركة على إنجاح المهرجان الذي يقام لأول مرة في مقرها وتقديم العديد من التسهيلات والخدمات من توفير أرض على مساحة 1700 متر مربع إضافة إلى تقديم الكهرباء والمياه والحراسة وتقنيات الإطفاء في سبيل حصول سكان المنطقة المحيطة بالشركة على سلع متنوعة عليها حسومات حقيقية وكبيرة على مختلف المنتجات وخاصة منتجات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.

بدوره منظم المهرجان فهد الحريري نوه بتعاون وزارة الصناعة وشركة الشرق والجهات العامة الأخرى وتكاتف الصناعيين والتجار من أجل إقامة هذا المهرجان لهذه المنطقة المكتظة بالسكان لحصولهم على احتياجات العودة للمدارس بأسعار مخفضة وخاصة من ألبسة وقرطاسية وحقائب إضافة إلى العديد من المنتجات الغذائية والمنظفات وغيرها.

شارك في الافتتاح محافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل ومدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية حسن السيد وعدد من مديري الشركات العامة والمديرين المركزيين في وزارة الصناعة.

ويستمر المهرجان لغاية 8 شهر أيلول القادم ويفتح أبوابه يومياً بين الساعة الخامسة بعد الظهر والحادية عشرة مساء

أحمد سليمان

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