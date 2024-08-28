دمشق-سانا

تمكن فرع مكافحة المخدرات بدمشق من إحباط عملية تهريب مواد مخدرة من لبنان عبر الأراضي السورية إلى العراق وضبط كمية /350/ ألف حبة مخـدر كانت مخبأة بطريقة فنية ضمن السيراميك وألقي القبض على ناقلها في محافظة حمص.

وذكرت وزارة الداخلية في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه نتيجة البحث والمتابعة عن شبكات تهريب المخدرات تمكن فرع مكافحة المخدرات بدمشق من الوصول إلى معلومات حول وجود شبكة تقوم بنقل وتهريب المواد المخدرة عبر الأراضي السورية إلى العراق.

وأضافت: إنه بمتابعة ورصد تحركات هذه الشبكة تبين قيامها بتخزين المواد المخدرة ضمن إحدى المزارع بريف محافظة حمص وبالتنسيق مع فرع مكافحة المخدرات بحمص توجهت دورياتنا إلى المزرعة المذكورة وتم إلقاء القبض على أحد أفراد هذه الشبكة وتم ضبط بحوزته كمية /350/ ألف حبة كبتاغون مخدر كانت مخبأة بطريقة فنية ضمن قطع من السيراميك.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط أيضاً مركبتين خاصتين لدى المقبوض عليه الأولى نوع /كيا سيراتو/ والثانية /بيك أب شيفرو ليه/ كان يستخدمهما في عمليات تهريب ونقل المواد المخدرة مبينة أنه تم حجز المركبتين المذكورتين وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً.

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