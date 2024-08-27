انطلاق فعاليات كرنفال (مدرستي) في مدينة المعارض بحمص

حمص-سانا

انطلقت اليوم فعاليات كرنفال “مدرستي” بمشاركة أكثر من سبعين من المنتجين الوطنيين على أرض مدينة المعارض بحي الوعر في حمص، ويضم قرطاسية ومستلزمات مدرسية بحسومات جيدة، إضافة لعرض منتجات استهلاكية من غذائيات وكيماويات وألبسة متعددة الأصناف.

الكرنفال الذي تنظمه مؤسسة “ليلى” لتنظيم المعارض والمهرجانات والمؤتمرات الدولية بالتعاون مع مجلس مدينة حمص وغرفة التجارة يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر قبيل افتتاح المدارس مع تقديم مزايا متعددة خلال الكرنفال من مسابقات وجوائز وفقاً لرئيس مجلس إدارة مؤسسة “ليلى” لتنظيم المعارض والمهرجانات والمؤتمرات الدولية أحمد نبهان، حيث أشار في تصريح لمراسلة “سانا” إلى إمكانية إقامة المزيد من الكرنفالات والمعارض بكافة المحافظات والبيع بسعر أقل من التكلفة.

بدوره خازن غرفة تجارة حمص سامر الصفوة لفت في تصريح مماثل إلى أنه سيكون لدى غرفة تجارة حمص “داتا” لكافة المنتجين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية لدعمهم والتسويق لمنتجاتهم والانتشار الأكبر لهم، لافتاً إلى دعم الغرفة للمجتمع الأهلي من خلال التعاون البناء ما بين الغرفة وكل المؤسسات والشركات لإقامة المزيد من المعارض والكرنفالات التشجيعية.

مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بحمص سيمون خليل بيّن أن مشاركة السورية للتجارة بجناحين لمواد القرطاسية المدرسية والآخر للمواد الاستهلاكية منظفات وغذائية بالكرنفال يهدف إلى مواصلة التدخل الإيجابي من خلال التخفيضات التي تصل حتى /40/ بالمئة مقارنة بالسوق.

ويقول صاحب شركة للقرطاسية من طرطوس محمد قدور: إنه يشارك لأول مرة بحمص ضمن كرنفال مدرستي، حيث يتم استيراد القرطاسية من الخارج وحسوماتنا تصل حتى /40/ بالمئة مع تقديم هدايا ومسابقات خلال أيام الكرنفال.

فيما بيّن صاحب شركة لصناعة المنظفات بأنواعها بحمص نبهان الليمون أنه سبق أن شارك في معارض تسويقية وحالياً يشارك بثلاثة أجنحة بهدف تقديم منتجات بسعر التكلفة وتلبية احتياجات الأسرة.

وتشارك أريج شحود بمنتجات مكتبية وقرطاسية متنوعة بحسومات تصل حتى /50/ بالمئة بأسعار تنافس السوق، مبينة أن مشروعها انطلق بمشاركة مجموعة من الشباب الجامعيين منذ نحو ثلاث سنوات.

بدورها تقول غرام علي صاحبة مكتبة بحمص إن مشاركتها بالكرنفال هي الأولى وتقدم عروضاً مغرية على جميع المواد والقرطاسية.

وعبّر عدد من زوار المعرض الذي يستمر حتى الخامس من الشهر القادم عن ارتياحهم لوجود أصناف متنوعة وأسعار تشجيعية وحسومات مغرية ضمن الكرنفال.

تمام الحسن

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