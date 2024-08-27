بمشاركة 15 شاعراً شاباً بدء فعاليات ملتقى الشباب الإبداعي بحلب

حلب-سانا

قدّم 15 شاعراً شاباً اليوم نتاجاتهم الشعرية، وذلك ضمن ملتقى الشباب الإبداعي الذي تنظمه مديرية الثقافة بحلب على مدار يومينفي المركز الثقافي العربي بالعزيزية.

وتنقل المشاركون في الملتقى ما بين الحب والمشاعر والواقع المصوّر بالقوافي والبحور اللغوية وذلك بأساليب شعرية عدة.

وبيّن مدير الثقافة في حلب جابر الساجور في تصريح لمراسل سانا أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتشجيع الأقلام الشابة والعمل على تنمية آفاقها الإبداعية باللغة العربية والارتقاء بواقع الشعر إلى أعلى مستوى.

بدوره لفت مدير منتدى أصدقاء الثقافة في حلب فصيح الخضر إلى أهمية الملتقى المقام سنوياً في منح دور مهم للشعراء الشباب بالحياة الثقافية من خلال نتاجهم الذي يتطور مع مرور الأعوام وإكسابهم التجربة المتكاملة في التأليف والإلقاء وإيصال كل كلمة بما تحملها من عواطف ومشاعر ودلالات كلوحة فنية إلى مخيلة الحضور.

وتحدث الشاعر أحمد شلاش عن قصيدته “الرقية” التي يلخص فيها تجربة روحية وعاطفية مر بها في مرحلة المراهقة.

كما أشارت الشاعرة أماني نقار إلى قصيدتيها “شعور خام” و”توهج” اللتين تعبران عن مشاعرها الشخصية مع الفراق والرحيل والتي قولبتها ضمن شعر عامودي موزون لتدخل المنافسة الشبابية بالشعر وفق أسلوب خاص .

أوهانيس شهريان

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