الجفاف يجتاح ولاية تشيواوا شمال المكسيك ويلحق بها أضراراً جسيمة

مكسيكو سيتي-سانا

ألحق الجفاف وشح الأمطار أضراراً جسيمة بولاية تشيواوا شمال المكسيك وباتت السدود والآبار والبحيرات فيها فارغة ومليئة بالأسماك النافقة.

ونقلت “رويترز” عن السلطات المحلية في الولاية قولها إن السكان والمزارعين في ولاية تشيواوا يراقبون السحب بقلق ويترقبون بفارغ الصبر هطل المطر لإعادة ملء السدود وآبار المياه والبحيرات.

ووفقاً للسلطات تعاني تشيواوا أكبر ولاية في المكسيك من مناخ جاف وتواجه مستويات هطل أمطار منخفضة وبالقرب من بلدة بوينافينتورا أصبح سد “لاس لاخاس” فارغاً تقريباً وتعج المياه القليلة المتبقية فيه بالأسماك النافقة وتسبب نفاد المياه من السد بمعاناة للمزارعين وعدم قدرتهم على ري محاصيلهم.

بدوره اعتبر “روخيليو باتشيكو فلوريس” رئيس بلدية بوينافينتورا أن” الوضع قاتم”، مشيراً إلى أن” السد خالٍ تقريباً من المياه.. نحن نشهد دماراً كاملاً والحقيقة هي أن الطبيعة تعاقبنا”.

كما تضرر مربو النحل المحليون جراء شح المياه، حيث ينفق النحل بأعداد هائلة بسبب نقص الأمطار الذي قلص بشدة نمو الأزهار البرية ما دفع النحل إلى البحث عن حبوب اللقاح في حقول المحاصيل حيث تقتلها مبيدات الأعشاب وكذلك الآفات.

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