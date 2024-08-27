قلق أممي جراء تفشي جدري القردة في الكونغو الديمقراطية

جنيف-سانا

أعربت وكالات أممية اليوم عن قلقها جراء تفشي جدري القردة في مخيمات اللاجئين بجمهورية الكونغو الديمقراطية كونهم أكثر عرضة للإصابة بسبب ضعف أجهزة المناعة، وصعوبة الأوضاع المعيشية.

ونقلت رويترز عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قولها: إنه تم الإبلاغ عن نحو /42/ حالة إصابة مشتبه بها بجدري القردة حتى الآن في مخيمات اللاجئين ومراكز العبور في جنوب كيفو شرق الكونغو، حيث يوجد ما يقرب من مليوني نازح داخلي ولاجئ.

بدوره اعتبر رئيس قطاع الصحة العامة في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “الين ماينا” أن “تنفيذ العديد من إجراءات الوقاية من جدري القردة يمثل تحديا هائلاً”، لافتا إلى أنه “ليس لدى اللاجئين مساحة لعزل أنفسهم عندما تظهر عليهم أعراض المرض”.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية سجلت الكونغو أكثر من 18 ألف حالة مشتبه في إصابتها بجدري القردة و615 حالة وفاة هذا العام، كما أعلنت حالة طوارئ صحية هذا الشهر بعد ظهور سلالة جديدة.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية أمس حملة مدتها 6 أشهر لمكافحة تفشي فيروس جدري القردة ترتكز على تعزيز استراتيجيات المراقبة والوقاية من الفيروس.

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