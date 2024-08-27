تحديد شروط التقدم لفحوص مفاضلة معهدي “التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية” و”التربية الموسيقية”

دمشق-سانا

أعلنت مديرية التدريب والتأهيل التربوي في وزارة التربية اليوم شروط التقدم إلى الفحوص الفنية التي تؤهل الطلاب الناجحين فيها إلى مفاضلة معهدي “التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية، التربية الموسيقية”، للعام الدراسي 2024-2025 في محافظات (دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء وحمص وحماة وحلب واللاذقية وطرطوس والحسكة ودير الزور).

وحددت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه الفترة الممتدة من الـ 1 إلى الـ 8 من أيلول القادم موعداً لتقديم طلبات الاشتراك في الفحوص الفنية.

وبينت الوزارة أن الفحص الفني لمعاهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية سينفذ يوم الثلاثاء الـ 10 من أيلول القادم الساعة العاشرة صباحاً ولمدة ساعتين في المكان الذي يحدد في إشعار قبول طلب الاشتراك في محافظات (دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء وحمص وحماة وحلب وطرطوس واللاذقية ودير الزور والحسكة)، كما حددت الوزارة الفحص الفني لمعاهد التربية الموسيقية يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 11 والـ 12 من أيلول القادم اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية انتهاء العمل في المكان الذي يحدد في إشعار قبول طلب الاشتراك في محافظات “دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء وحمص وحماة وحلب وطرطوس واللاذقية ودير الزور والحسكة”.

رحاب علي

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