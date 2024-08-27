المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسيّر هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي بمدينة حيفا في فلسطين المحتلة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزير النفط خلال لقائه نظيره الروسي: التعاون بين سورية وروسيا بلغ مستويات غير مسبوقة
2024-08-27
بتكليف من الرئيس اﻷسد… مستشار وزير الخارجية يقدم التعازي بوفاة رئيس الوزراء اللبناني اﻷسبق سليم الحص
2024-08-26
مباحثات سورية عراقية لتطوير العلاقات الزراعية وتفعيل الاتفاق الرباعي
2024-08-26
بمشاركة سورية… مؤتمر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة حول دور المرأة في بناء الوعي
2024-08-25
المقداد وعراقجي خلال اتصال هاتفي: دفع وتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أوسع
2024-08-23
المقداد يعزي في اتصال هاتفي مع سفير دولة فلسطين برحيل المناضل فاروق القدومي
2024-08-22
الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث تعزيز التعاون مع المنظمة الفنلندية للإغاثة في مجال دعم ذوي الإعاقة
2024-08-22
محليات
إعادة افتتاح المركز الصحي بعدرا العمالية وتكريم عمال شركة الإسمنت ومطحنة تشرين بريف دمشق
2024-08-27
ورشة عمل ميدانية لطلبة كلية الطب البيطري في درعا في حقول بلدتي معربة وصماد
2024-08-27
طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وأمطار متوقعة في المنطقة الساحلية
2024-08-27
إنهاء صيانة وتأهيل خطي إنتاج في مخبز الحسكة الأول ووضعهما بالخدمة
2024-08-27
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للطاقات المتجددة في كلية الهندسة الميكانيكية بحلب
2024-08-27
إخماد حريق في حي طب الجورة بمدينة دير الزور
2024-08-27
أطلقته الغرفة الفتية بالسويداء… مشروع مجتمعي للتوعية بمخاطر استخدام الأطفال للأجهزة اللوحية
2024-08-27
رياضة
بطولة الرمال الذهبية لكرة السلة برعاية ذهبية من سيريتل
2024-08-27
منتخبنا بكرة الطاولة للسيدات أولاً ببطولة غرب آسيا
2024-08-26
حيدر عباس… لاعب متميز في الفنون القتالية ويطمح للمشاركة في المنافسات الدولية
2024-08-26
فوز ليفربول وتشلسي في الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي
2024-08-25
ريال مدريد يفوز على بلد الوليد في الدوري الإسباني
2024-08-25
منتخب سورية لكرة المضرب أولاًً في البطولة العربية
2024-08-24
برشلونة يفوز على بيلباو في الدوري الإسباني لكرة القدم
2024-08-24
اقتصاد
المركزي: 500 ألف حساب جديد بالمصارف العاملة لاستقبال الدعم النقدي عند إقرار الآلية الخاصة به
2024-08-27
وزير النفط خلال لقائه نظيره الروسي: التعاون بين سورية وروسيا بلغ مستويات غير مسبوقة
2024-08-27
ضبط كمية من الإسمنت معد للإتجار غير المشروع في ريف دمشق
2024-08-27
تشارك فيه 50 فعالية اقتصادية.. تشكيلة واسعة من مستلزمات المدرسة والأسرة بمهرجان (العودة إلى المدارس) بدرعا
2024-08-27
بدء موسم قطاف اللوز بالسويداء
2024-08-27
الصين تبدي استياءها الشديد لقرار كندا زيادة الرسوم الجمركية على سياراتها الكهربائية
2024-08-27
افتتاح مهرجان “سوق العودة للمدارس” في صالة المدينة القديمة بطرطوس
2024-08-26
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
المركزي: 500 ألف حساب جديد بالمصارف العاملة لاستقبال الدعم النقدي عند إقرار الآلية الخاصة به
وزير النفط خلال لقائه نظيره الروسي: التعاون بين سورية وروسيا بلغ مستويات غير مسبوقة
بتكليف من الرئيس اﻷسد… مستشار وزير الخارجية يقدم التعازي بوفاة رئيس الوزراء اللبناني اﻷسبق سليم الحص
الرئيس الأسد أمام مجلس الشعب: تغيير الأوضاع ليس مستحيلاً شرط تغيير مقارباتنا وتفعيل عمل مؤسساتنا.. الثقة العامة هي رصيد سريع النفاد إن لم يغذ بالعمل
المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسيّر هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي بمدينة حيفا في فلسطين المحتلة
2024-08-27
2024-08-27
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