SCS-NET

المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسيّر هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي بمدينة حيفا في فلسطين المحتلة

انظر ايضاً

وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف العدو الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved