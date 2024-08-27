تركيب وحدات إنارة بالطاقة الشمسية لحديقة حي المطار بدرعا

درعا-سانا

أنهى مجلس مدينة درعا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تركيب عدد من وحدات الإنارة بالطاقة الشمسية البديلة في حديقة حي المطار بالمدينة.

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس أمين العمري أن المشروع الذي وضع في الخدمة يعد جزءاً من الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية في المدينة، مشيراً إلى أن إنارة الحديقة ستسهم بزيادة الأنشطة الاجتماعية والرياضية فيها خلال فترة المساء.

وأكد العمري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلعب دوراً محورياً في دعم هذه المشاريع من خلال تقديم التمويل والمساعدة التقنية، إضافة إلى دعم تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية وتُظهر التعاون المثمر بين الجهات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في سورية لتحقيق فوائد طويلة الأمد للسكان.

ليلى حسين

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