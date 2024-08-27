ورشة عمل ميدانية لطلبة كلية الطب البيطري في درعا في حقول بلدتي معربة وصماد

درعا-سانا

في إطار دمج الجامعة بالمجتمع وإكساب الطلبة الخبرات العملية والعلمية، نفذ اليوم أساتذة وطلاب المعسكر الإنتاجي في كلية الطب البيطري في جامعة دمشق – فرع درعا ورشة عملية في عدد من مزارع الدواجن والأبقار ومعمل للأعلاف في بلدتي معربة وصماد بريف درعا الشرقي.

عميد الكلية الدكتور وديع شديد أكد في تصريح لمراسل سانا أهمية التعاون والتشبيك بين كلية الطب البيطري والفعاليات المهتمة بتطوير العمل في مجال الطب البيطري تحقيقاً لشعار ربط الجامعة بالمجتمع، والذي يعتبر الهدف الأساسي الذي تعمل الجامعة على تحقيقه.

واعتبر الدكتور حازم مصطفى أستاذ أمراض الدواجن أن هذه الورشة توفر تدريباً عملياً للطلبة وتعمل على إكسابهم خبرة وثقة بالنفس ليكونوا قادرين على خدمة المجتمع وحماية الثروة الحيوانية.

الطلبة محمد الكردي وعلي زينو وأميمة عميان وعبيدة الزعبي أكدوا أهمية هذه الجولات التي تعمل على ربط الطبيب البيطري بالحقل وتمكنه من معالجة حالات مرضية للحيوانات الداجنة بإشراف الأساتذة المشرفين.

رئيس مجلس بلدة معربة خالد الكردي لفت إلى أن مجلس البلدة بالتعاون مع المجتمع المحلي قدم كل الإمكانات لإنجاح عمل الورشة بما يعود بالفائدة على المربين وحماية الثروة الحيوانية في كامل الريف الشرقي، وشدد على ضرورة إقامة مثل هذه الورشات في المجالات الأخرى كافة.

رضوان الراضي

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