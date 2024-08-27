غروسي: هناك خطر وقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك

موسكو-سانا

أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم أن هناك خطراً لوقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك جنوب غرب روسيا، بسبب محاولات استهدافها من الجانب الأوكراني.

ونقلت سبوتنيك عن غروسي قوله للصحفيين اليوم: “فيما يتعلق بالأنشطة التشغيلية للمحطة فهي تعمل في ظروف قريبة من الظروف الطبيعية.. لقد قمت بزيارة قاعة المفاعل بوحدة الطاقة العاملة وغرفة التوربينات وغرفة التحكم في المعدات، كما قمت بزيارة منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك”، مضيفاً: “تم إخباري اليوم عن عدة حالات لهجمات بطائرات دون طيار على أراضي ومنشآت المحطة، وأثناء تواجدي في المحطة رأيت آثار هذه الهجمات.. بشكل عام حقيقة أن العمليات العسكرية تجري على بعد عدة كيلومترات تثير مخاوف كبيرة وقلقاً بشأن الوضع الأمني”.

وأشار غروسي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي منظمة دولية مسؤولة عن الحفاظ على نظام السلامة النووية والمادية للمنشآت النووية في جميع أنحاء العالم، مضيفاً: “ولهذا السبب قبلت دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأتيت إلى هنا مع أعضاء فريقي من أجل إجراء تقييم شخصي للوضع القائم في محطة كورسك للطاقة النووية والعمل مع زملائي الروس على إيجاد بعض الحلول للوضع الحالي”.

من جهة أخرى قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: “إن تورط واشنطن في الهجوم على مقاطعة كورسك هو واقع يعكس المسار التصعيدي والاستفزازي لواشنطن ونظام كييف الآخذ بالتزايد”.

وأوضح ريابكوف أن “عواقب الهجوم لا تشير إلى اتهامات بتورط واشنطن وإنما تدل على أن تورطها في الهجوم هو حقيقة واضحة وأمر واقع فعلاً”، مبيناً أن “الغربيين فقدوا كل ما تبقى من التفكير المنطقي السليم ويرون أن عملاءهم في كييف يلتزمون بنهج مماثل”.

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