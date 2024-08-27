شابة من السويداء تؤسس مشروعها الخاص بتصنيع الحلويات والمعجنات

السويداء-سانا

حولت الشابة نانسي الجباعي هوايتها وحالة شغفها بالطبخ وتصنيع الحلويات إلى عمل إنتاجي تمثل بمشروع منزلي متناهي الصغر في قرية المجيمر بريف السويداء الجنوبي الغربي.

المشروع، كما ذكرت نانسي خلال حديثها لـ سانا الشبابية، أطلقته قبل نحو عام بأدوات بسيطة متوافرة لديها، وذلك بهدف إثبات ذاتها بعمل منتج وتحقيق مصدر دخل يساعد أسرتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

أنواع متعددة من الحلويات الشرقية والمعجنات من الفطائر وخبز المرشم واللزاقيات تقضي نانسي أوقاتا في تصنيعها بكل شغف ومحبة للعمل مع تفردها بتقديم ما يعرف بـ “السينابون” أي فطيرة القرفة كما أوضحت.

وتسوق نانسي الـ 32 عاماً منتجاتها بناء على الطلبات المقدمة لها تماشياً مع عرض منتجاتها عبر صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي مع حرصها على المشاركة بالمعارض للتعريف بها بشكل أكبر.

ورغم ما تواجه نانسي من صعوبات وخاصة ما يتعلق منها بنقص مادة الغاز وانقطاعات الكهرباء تحرص على الاستمرار وتقديم منتجات تحمل الجودة في مواصفاتها وتخدم مختلف الأذواق دون تعارض مع ما تقوم به من واجبات تجاه أسرتها كما بينت.

ولا تكتفي نانسي بتصنيع الحلويات فحسب بل تقوم بتدريب العديد من السيدات على هذه المهنة ضمن أحد المراكز التدريبية الراغبات باكتساب مهنة أو تعلمها بهدف تأمين احتياجات المنزل.

طموحات تحملها الشابة نانسي التي حالت الظروف دون إكمال دراستها الجامعية باختصاص التاريخ لتطوير عملها وافتتاح ورشة عمل خاصة بها خلال الفترة القادمة توفر عبرها العديد من فرص العمل، مؤكدة ضرورة العمل لتشجيع المشروعات متناهية الصغر ودعمها وخاصة فيما يتعلق بمسألة التسويق.

ونانسي وفقاً للمنسقة في مركز السلام للتنمية والتدريب هند شجاع تحمل نكهة خاصة بعملها ودائماً تضع لمسات جديدة وتسعى للتطوير، مبينة أنها ساهمت بتدريب العديد من النساء على هذه المهنة ضمن المركز، كما قدمت تدريبات مجانية لمن وجدت ظروفهن صعبة.

عمر الطويل

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