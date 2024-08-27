هيئة شؤون الأسرى: المرضى في معتقل “النقب” يعانون أوضاعاً صعبة

القدس المحتلة-سانا

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من أن المرضى في معتقل “النقب” يعانون أوضاعاً صعبة، جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الأسير إياد سمحان 48 عاماً يعاني من انتشار كبير لمرض سكايبوس “الجرب”، نتيجة الإهمال وعدم تقديم العلاج اللازم له، إلى جانب غياب مستلزمات النظافة الشخصية والعامة للأسرى والغرف التي يوجدون فيها.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير سميح عليوي 63 عاماً يتعرض للتنكيل والتعذيب الشديد بالرغم من حساسية وضعه الصحي، حيث أجرى العديد من العمليات، وتم قص جزء من أمعائه وكان من المقرر استكمال علاجه ولكنه توقف بسبب اعتقاله، كما فقد أكثر من 40 كيلوغراماً من وزنه وهو لا يستطيع تناول قطعة طعام واحدة.

وبينت الهيئة أن سلطات الاحتلال تنتهج أسلوب الانتقام من الأسرى بعزلهم عن العالم الخارجي ومحاربتهم بالتجويع والتنكيل بهم، إلى جانب حرمانهم من أدنى مقومات الحياة.

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