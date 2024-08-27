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إخماد حريق في حي طب الجورة بمدينة دير الزور

2024-08-27

دير الزور-سانا

أخمد فوج إطفاء دير الزور حريقاً ضخماً نشب في مستودع لتجميع الخردوات والصوف والإسفنج والأدوات المستعملة في حي طب الجورة بالمدينة.

وذكر قائد فوج إطفاء دير الزور سمير المغير أن فرق فوج الإطفاء توجهت إلى مكان الحريق الذي ارتفعت فيه ألسنة اللهب بشكل كبير، نتيجة وجود كميات كبيرة من الإسفنج والصوف، حيث تم العمل على عزل المستودع عن المنازل المجاورة، تفادياً لامتداد النيران ومن ثم السيطرة على الحريق وتبريد المكان.

وأشار المغير إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا توجد إصابات.

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