بطولة الرمال الذهبية لكرة السلة برعاية ذهبية من سيريتل

اللاذقية-سانا

تُعد كرة السلة أشهر الرياضات التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجماهير لتشجيع فرقهم المفضلة في سورية، ولاسيما في السنوات الأخيرة حيث أن عشاق هذه اللعبة في تزايد لمتابعة المباريات وأخبار اللاعبين وخاصة بعدما لمعت بعض الأسماء عقب تحقيقهم لألقاب مهمة.

ففي 22 آب استقبلت ملاعب مجمع الرمال بطرطوس أولى مباريات بطولة الرمال الذهبية (3 x 3) واستمرت لثلاثة أيام حتى 24 من الشهر برعاية ذهبية من سيريتل وبالتعاون مع الاتحاد العربي السوري لكرة السلة. تنافست عدة فرق سوريّة على تحقيق الفوز، وفي ختام البطولة تم تتويج فريق “Damascus Elite” عن فئة الرجال المحترفين، وفريق “بونوي” عن فئة الرجال تحت 23 سنة.

بالحديث عن شركة سيريتل، كانت وقد أكدت في بيانها الصحفي على استمرارها بدعم الفعاليات الرياضية والرياضيين انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية بهدف تطوير مجتمعنا السوري ونموّه… لهذا السبب قدمّت رعايتها الذهبية للبطولة إيماناً منها أن للرياضة دوراً محورياً في بناء مجتمع صحي ينعم بالنشاط والحيوية ويعزز الروح التنافسية الجميلة بين الشباب.

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