جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يفتح قضايا جنائية ضد صحفيين تسللوا إلى روسيا

موسكو-سانا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن فتح قضايا جنائية ضد صحفيين اثنين أحدهما أوكراني والآخر ألماني تسللا بشكل غير قانوني عبر الحدود الروسية إلى مقاطعة كورسك.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مركز العلاقات العامة للجهاز قوله في بيان: “إنه تم فتح قضايا جنائية ضد نيكولاس سيمون الصحفي في هيئة الإذاعة الألمانية دويتشه فيلله وناتاليا ناغورنايا مراسلة القناة التلفزيونية الأوكرانية 1 زائد 1 اللذين عبرا الحدود الروسية بشكل غير قانوني في محيط مدينة سودجا بمقاطعة كورسك.

وتنص عقوبة الفقرة 3 من المادة 322 للقانون الجنائي الروسي الذي فتحت بموجبها هذه القضايا على عقوبة بالحبس تصل إلى خمس سنوات.

ومنذ الـ 17 من آب الجاري فتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضايا جنائية ضد 7 صحفيين أجانب، بسبب عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.

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