4 جرحى في غارات إسرائيلية على بلدتي المجادل وشيحين جنوب لبنان

بيروت-سانا

أصيب 4 مواطنين لبنانيين في غارات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على بلدتي المجادل وشيحين جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: إن “غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة المجادل، أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح”.

وأضاف البيان: إن غارة أخرى على بلدة شيحين أدت إلى إصابة شخص بجروح متوسطة.

وكان مواطن لبناني أصيب أمس بحالة اختناق جراء استهداف قوات العدو الإسرائيلي منطقة الوزاني جنوب لبنان بالقذائف الفوسفورية.

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