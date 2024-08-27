مشاريع طلابية متميزة تحمل أفكاراً جديدة في علوم التغذية بجامعة البعث

حمص-سانا

قدم طلاب كلية العلوم الصحية قسم التغذية في جامعة البعث بحمص مشاريع تخرج علمية وبحثية مهمة حملت أفكاراً وطروحات جديدة في ظل تطور علم التغذية في العالم، متناولين عدة مواضيع بحثية جديدة.

وشملت أبرز المواضيع التي تمحورت حولها الأبحاث المقدمة “علم الأعصاب الغذائي وعلاقة الساعة البيولوجية بالغذاء، والعلاقة بين الغذاء والصحة النفسية والعقلية، والنظام الغذائي لعارضات الأزياء وأسس التغذية في حالات الكوارث الطبيعية، والتغذية وعلاقتها بجرثومة المعدة والكرفان الغذائي” وغيرها من المواضيع المهمة.

وبينت الطالبة أبرار الجابي خلال حديثها لـ سانا الشبابية أهمية مشاريع التخرج التي كانت الرحلة الأخيرة لهم في الكلية للانطلاق للعمل الحقيقي، فيما قالت الطالبة إليانا جبور: “عملنا بجد واجتهاد لتقديم أبحاث علمية جديدة في مجال التغذية، والوصول إلى نتائج علمية تسهم في تطوير هذا المجال الإنساني المهم”.

وأكد الطالب عثمان الحسن أن مناقشة مشروع التخرج ضرورية جدا للطالب كونه يستطيع من خلال الوقوف أمام اللجنة مناقشة أفكاره وتقديم عصارة دراسته، كما يمنحه الثقة بالنفس للانطلاق نحو سوق العمل.

بدوره، لفت الدكتور حازم دهمان عميد كلية العلوم الصحية إلى أهمية المشاريع المقدمة، والتي تعكس فهم الطلاب وقدرتهم على خوض غمار سوق العمل، وخاصة أن الجامعة تعمل على تخريج كوادر شبابية علمية تخدم المجتمع، مشيراً إلى أن مشاريع الطلاب قدمت أبحاثاً عصرية غير تقليدية في علوم التغذية التي تشهد تطوراً متسارعاً.

بدوره، أشار الدكتور أحمد نداف رئيس قسم التغذية في الكلية والمشرف على المشاريع إلى أن مشاريع الطلاب التي بلغ عددها 112 مشروعاً متنوعاً تضمنت محورين هما مشاريع بحث علمي ومشاريع مترجمة من مراجع علمية مهمة.

وبين أنه تم التركيز خلال المشاريع المقدمة على كيفية الوقاية قبل وقوع المرض، والدمج بين العامل النفسي والاجتماعي مع التغذية في الأبحاث بهدف تخريج اختصاصيين تغذويين قادرين على التعامل مع المجتمع بكل فئاته، مؤكداً دخول الطلاب إلى المشافي والمراكز الاجتماعية والمخابر وإجراء الاستبيانات لتكون مشاريعهم مراجع علمية مهمة تحقق الاستفادة المرجوة منها.

مثال جمول

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