استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص مستوطنين جنوب بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم برصاص مستوطنين إسرائيليين بالقرب من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مستوطنين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال قرية وادي رحال جنوب المدينة واعتدوا على الفلسطينيين بالرصاص ما أدى لاستشهاد خليل خلاوي 40 عاماً وإصابة ثلاثة آخرين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 651 شهيداً.

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