المقاومة اللبنانية تستهدف بهجوميْن جويين جنود ومقرات العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بسربيْن من المسيّرات الانقضاضية العدو الإسرائيلي في مقر قيادة الفرقة 146 في ثكنة شراغا ومقر الفرقة 91 في ثكنة اييلايت شمال فلسطين المحتلة وحققت إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ورداً على الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو في مدينة صيدا المقاومة شن مقاتلو المقاومة هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ثكنة شراغا مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة”.
وفي بيانٍ ثان استهدفت المقاومة بهجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية المقر المستحدث للفرقة 91 في ثكنة اييلايت موقعة إصابات بين ضباطها وجنودها.
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