المقاومة اللبنانية تستهدف بهجوميْن جويين جنود ومقرات العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بسربيْن من المسيّرات الانقضاضية العدو الإسرائيلي في مقر قيادة الفرقة 146 في ثكنة ‏شراغا ومقر الفرقة 91 في ثكنة اييلايت شمال فلسطين المحتلة وحققت إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ورداً على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو في مدينة صيدا المقاومة شن مقاتلو ‌‏المقاومة ‌‏هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ثكنة ‏شراغا مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة”.‏

وفي بيانٍ ثان استهدفت المقاومة بهجوم جوي ‏بسرب من المسيرات الانقضاضية المقر المستحدث للفرقة 91 في ثكنة اييلايت موقعة إصابات بين ضباطها وجنودها.

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